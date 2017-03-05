НАБУ здивувала поведінка судді в ході засідання через Насірова

Заяву адвокатів відстороненого голови ДФС Романа Насірова про відвід судді розглянуть в понеділок, 6 березня.

Тоді ж буде визначена дата продовження суду щодо обрання запобіжного заходу Насірову. Як виявилось, сьогодні, у вихідний день, суддя не зміг знайти іншого суддю, який би розглянув відвід.

Окрім цього, що й здивувало НАБУ, це поведінка судді: він зачинився у своєму кабінеті, не повідомив нікого про своє рішення і просто покинув будівлю суду.

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Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у 2 мільярди гривень.



4 березня відбувся перший день засідання суду щодо обрання запобіжного заходу відстороненому очільнику ДФС, проте через стан його здоров’я було оголошено перерву до ранку 5 березня.



Вже 5 березня адвокати Насірова заявили клопотання щодо відводу судді.



Згодом суддя Солом'янського райсуду Києва Олександр Бобровник заявив, що 5 березня засідання щодо обрання запобіжного заходу відстороненому голові ДФС Роману Насірову відбуватися більше не буде.