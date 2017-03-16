НАБУ зі зброєю обшукує Запорізьку облдержадміністрацію

У четвер, 16 березня, озброєні співробітники Національного антикорупційного бюро України проводять обшуки в Запорізькій облдержадміністрації.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на співробітників Запорізької ОДА.

За їх словами, півгодини тому на третій поверх облдержадміністрації, де розташовані кабінети заступників голови ОДА, піднялася група людей у камуфляжі з написами НАБУ, в балаклавах і з автоматами в руках.

Водночас у прес-службі ОДА підтвердили, що в приміщенні справді перебувають співробітники НАБУ, які заявили, що проводять слідчі дії.

Зараз працівники НАБУ перебувають в одному з кабінетів заступника голови Запорізької ОДА, а ще кілька озброєних людей в балаклавах чергують на третьому поверсі адмінбудівлі.

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