НАБУ зобов’язали відкрити кримінальне провадження проти керівниці НБУ Валерії Гонтарєвої

Солом’янський районний суд обов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження щодо голови Національного банку України Валерії Гонтарєвої. Також в цій справі фігуруватиме і власник істотної частки банку "Фінанси та кредит".

Про це йдеться в ухвалі суду. В ній вказано, що 29 серпня 2017 року позивач поштою направив до НАБУ заяву про кримінальні правопорушення, вчинені акціонерами - власниками істотної участі АТ "Банк "Фінанси та кредит" та головою Національного банку України. Однак відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань не були внесені.

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При цьому позивач звинувачував главу Нацбанку та акціонерів банку "Фінанси та кредит" за двома статтями – ч.5 ст. 191 ККУ (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2. Ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем). За першу статтю покарання передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. За другу – карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Представники НАБУ на засідання не з’явилися. Тож суддя розглядала скаргу без їх участі, і ухвалила зобов'язати НАБУ внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення акціонерами – власниками істотної участі АТ "Банк "Фінанси та кредит" та головою Національного банку України.

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Варто нагадати, що Валерія Гонтарєва 10 травня 2017 року подала прохання про відставку, після чого пішла у довготривалу відпустку. За її відсутності НБУ керує перший заступник голови Яків Смолій.