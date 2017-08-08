Начальник Генштабу назвав умову, за якої формат АТО змінять

Формат Антитерористичної операції може змінитися, якщо на Донбасі загостриться ситуація.

Про це повідомив начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко в інтерв'ю LIGA.net.

За словами Муженка, сьогодні формат АТО відповідає існуючим загрозам.

Надалі, в разі загострення, думаю, формат цієї операції зміниться,

– наголосив він.

Також в разі загострення на Донбасі будуть покликані резервісти. Термін підготовки резервістів у 2017 році збільшили з 15 до 30 діб. Наступний крок, за словами Муженка, це призив мобілізаційного резерву.

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Крім того, начальник Генштабу зазначив, що на сьогодні достатньо тих повноважень, які є у військових у зоні АТО.

"У перспективі, дійсно, в разі загострення ситуації передбачається велика централізація системи управління. У нас є два закони – про надзвичайний стан і про воєнний. Він дійсно передбачає посилення ролі військових в тих регіонах, де введено воєнний стан, тому що головними у загальній структурі органів влади стають органи військового управління", – додав Муженко.