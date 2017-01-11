Начальник колонії постачав в'язням наркотики

СБУ та співробітники прокуратури закрили канал постачання наркотиків в одну із виправних колоній на Полтавщині.

Про це повідомили на офіційному сайті СБУ.

Відомо, що правоохоронці затримали начальника колонії на КПП. Під час огляду оперативники знайшли дози гашишу, марихуани та афетаміну, які були приховані в сигаретах для ув’язнених.

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Також зазначено, що начальник колонії займався соціально-виховною та психологічною роботою у виправному закладі.

Чоловіка затримали, проти нього відкрито кримінальне провадження.