СБУ затримала на хабарі начальника відділу управління ДФС Миколаївщини

Чиновник вимагав у місцевого підприємця 2 тисячі доларів хабара.

За них чиновник обіцяв "закрити очі" на виявлені податкові порушення. Затримали чиновника у центрі міста під час отримання всієї суми.

Правоохоронці встановили, що зловмисник вимагав від місцевого підприємця 2 тисячі доларів США за невжиття заходів реагування стосовно виявлених податкових порушень.

Відкритого кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.

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