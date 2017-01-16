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Над прапором України поглумилися у Кривому Розі

00:52, сьогодні 469 Читать новость на русском
Прапор було закріплено над пам'ятною дошкою загиблим Героям
Прапор було закріплено над пам'ятною дошкою загиблим Героям / Facebook-сторінка Володимира Близнюка

У Кривому Розі, що на Дніпропетровщині, невідомі познущалися над українським прапором.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав учасник АТО Володимир Близнюк.

Зауважимо, що прапор було закріплено над пам'ятною дошкою загиблим Героям, яка розташована на 95 кварталі.

На місце події криворіжці викликали поліцію та СБУ.

Додамо, що 13 січня сестра загиблого в ІЛ-76 Іллі Гайдука – Іляна оприлюднила на своїй сторінці у Facebook лист до СБУ, в якому перерахувала факти проявів сепаратизму в місті, в тому числі неодноразові випадки паплюження українських державних символів.

У зв’язку з вищевказаними діями спрямованими на підрив цілісності української держави, просимо представників СБУ посилити заходи та міри безпеки у Кривому Розі. А також притягнути до відповідальності усіх посадових осіб,які неналежно виконують своі службові обов'язки та покривають злочинну діяльніть сепаратистів і іх прибічників! А у разі бездіяльності або нехтуванні своїх прямих обов’язків з боку СБУ та поліції, мешканці міста, громадські організації візьмуть на себе функції захисту та контролю в місті,
– зауважила вона.

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Теги: Україна Кривий Ріг Новини Дніпра Кримінал СБУ Поліція
Джерело: 24 Канал
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