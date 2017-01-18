Надію Савченко виключили з Комітету з нацбезпеки

Народного депутата Надію Савченко виключили з комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони.

Рішення було прийнято одноголосно на сьогоднішньому засіданні комітету.

"З метою виключити Савченко з нашого комітету прошу підтримати дану постанову в цілому", – сказав нардеп і член комітету Андрій Тетерук.

Рішення прийнято. Про прийняте рішення поінформувати керівництво Верховної Ради,

– сказав голова комітету Сергій Пашинський.

До слова, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони ухвалив рішення звернутися до Генпрокуратури з проханням дати оцінку щодо того, чи є в діях нардепа Надії Савченко порушення закону про боротьбу з тероризмом і ознаки державної зради.