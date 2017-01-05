Надзвичайники попереджають про ускладнення погоди на Святвечір

На Україну насуваються сильні снігопади, хуртовини та снігові замети.

Про це повідомляє ДСНС на сторінці у Facebook.

"6 січня вдень в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Сумській областях сильні снігопади і хуртовини, снігові замети (на Одещині, Миколаївщині та Кіровоградщині місцями дуже сильний сніг); у Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях місцями сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь", – йдеться у повідомленні.

Також у службі додали, що окрім західних областей пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, на Одещині та Миколаївщині місцями до 25 м/с.

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За словами синоптика Наталії Діденко, різке похолодання поєднається з сильним північним вітром.

Коли вріже -10-18 і рвоне вітер до 15-20 метрів за секунду, відчуття буде як на -25-30 градусів,

– зазначила вона.