Надзвичайний стан можуть ввести на Філіппінах: терористи захопили заручників

На півдні Філіппін у місті Мараві терористи з угруповання, яке пов'язують з "Ісламською державою", взяли в заручники священика і щонайменше 14 прихожан

Про це повідомляє AP.

На південному острові Мінданао озброєні бойовики обезголовили начальника поліції, спалили кілька будівель і вивісили чорний прапор "Ісламської держави". А у місцевому соборі терористи взяли в полон священика католицької церкви, 10-ох парафіян і трьох церковних працівників.

Президент Філліпін Родріго Дутерте заявив, що через інцидент може оголосити воєнний стан. У Міністерстві оборони країни додали, що внаслідок нападу бойовиків загинули щонайменше двоє солдат і один поліцейський.

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