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Нафта впала в ціні після заяви Трампа

16:32, сьогодні 1255 Читать новость на русском
Нафта падає в ціні
Нафта падає в ціні

Після того як Президент США Дональд Трамп заявив, що його країна виходить з Паризької кліматичної угоди, ціна на нафту марки Brent одразу поповзла вниз.

Якщо на час відкриття торгової сесії у Лондоні ціна на нафту була 50,5 доларів, то згодом вона різко впала, пробивши позначку в 48,97 доларів, що стало найнижчим показником з початку травня..

Станом на 16:20 Brent коштував 49,56 доларів.

Причиною для різкого падіння стала заява Трампа про рішення вийти з Паризької кліматичної угоди.

На біржі побоюються, що після такого кроку США значно збільшить видобуток нафти, що перенаситить ринок.

Читайте також: Трамп зазнав перших суттєвих втрат після виходу США з Паризької угоди з клімату

Теги: Нафта Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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