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"Нафтогаз" ризикує збанкрутувати, якщо програє суд "Газпрому"

12:45, сьогодні 901 Читать новость на русском
"Газпром" хоче відсудити у "Нафтогазу" майже 80 млрд дол. / Нафтогаз України

НАК "Нафтогаз України" припускає, що в разі програшу російському "Газпрому" в Арбітражному інституті Торгової палати Стокгольма, може стати банкрутом.

Про це в інтерв’ю виданню "Новое время" розповів головний комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

"Держава не відповідатиме за боргами компанії. Сумарна цінність всіх наших активів є нижчою від затребуваної "Газпромом" компенсації (50 млрд дол.). Крім того, у нас є інші кредитори, які в разі банкрутства захочуть отримати свої кошти, тому будуть певні складнощі у "Газпрому" отримати фінансові ресурси навіть у випадку програшу "Нафтогазу", – пояснив Вітренко.

Водночас він наголосив, що не існує ризику того, що газотранспортна система може зазнати стягнень, адже нею володіє не компанія, а держава.

Вітренко зазначив, що сумарно "Газпром" вимагає близько 80 млрд дол. З цієї суми близько 50 млрд дол. – затребувана компенсація за нормою "бери або плати".

Окрім того, "Газпром" може потенційно отримати, а "Нафтогаз" втратити 30 млрд дол. до кінця дії контракту, якщо арбітраж підтвердить правомірність поточної редакції контракту купівлі/продажу газу.

Читайте також: Суд зобов'язав "Газпром" виплатити Україні штраф у 172 мільярди гривень

Натомість "Нафтогаз" сумарно вимагає близько 50 млрд дол.: 30 млрд дол. – грошова компенсація за переплачену вартість газу і недоотримані доходи від транзиту; 15 млрд потенційної вигоди в разі внесення змін до транзитний контракт.

Вітренко додав, що рішення за контрактом купівлі/продажу газу очікується в квітні, транзиту – в червні.

Теги: Україна Україна-Росія гроші Нафтогаз Газпром
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