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"Нафтогаз" відмовився оплачувати рахунок від "Газпрому"

14:18, сьогодні 383 Читать новость на русском
Газопровід
Газопровід / Getty Images

Компанія "Нафтогаз" відмовилася оплачувати рахунок на 5,3 мільярди доларів за газ, який надав "Газпром".

Про це мовиться у Facebook "Нафтогазу".

У компанії твердять, що росіяни виставили рахунок за газ, який "Нафтогаз" не отримував і не замовляв.

Не плануємо оплачувати рахунок від Газпрому на суму $5,3 млрд за газ, який не замовляли та не отримували протягом 2016 року. Це втричі більше, ніж ми заплатили за весь імпорт (з Європи, – 24 Канал) у 2016 році,
– роз’яснили у компанії.

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Теги: Газовий конфлікт Газпром
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