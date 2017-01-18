"Нафтогаз" відмовився оплачувати рахунок від "Газпрому"

Компанія "Нафтогаз" відмовилася оплачувати рахунок на 5,3 мільярди доларів за газ, який надав "Газпром".

Про це мовиться у Facebook "Нафтогазу".

У компанії твердять, що росіяни виставили рахунок за газ, який "Нафтогаз" не отримував і не замовляв.

Не плануємо оплачувати рахунок від Газпрому на суму $5,3 млрд за газ, який не замовляли та не отримували протягом 2016 року. Це втричі більше, ніж ми заплатили за весь імпорт (з Європи, – 24 Канал) у 2016 році,

– роз’яснили у компанії.

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