"Нафтогаз" збільшить позовні вимоги до "Газпрому" на кругленьку суму

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
НАК "Нафтогаз України" збільшить суму позову в Стокгольмському арбітражі до російського "Газпрому" з 13 мільярдів доларів до 18.
Про це повідомив головний комерційний директор компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі "5 каналу".
"За транзитним контрактом ми чекаємо рішення по нашим позовами. У "Газпрому" теж є позов, але на дуже невелику суму – близько 7 мільйонів доларів. Наші позовні вимоги складають більше 13 мільярдів доларів. Це ті, які вже виставили. А ми ще виставимо більш ніж на 5 мільярдів", – заявив Вітренко.
Читайте також: Українська енергонезалежність: зрозуміти все
Комерційний директор "Нафтогазу" зауважив, що в майбутньому ГТС зможуть використовувати для експорту українського газу, якщо Росія відмовиться від транспортування блакитного палива через Україну. Це стане можливим за рахунок застосування сучасних технологій в upstream.
На думку Вітренка, рішення Стокгольмського арбітражу у зазначеній справі є дуже важливим для України.
Нагадаємо, 31 травня НАК "Нафтогаз України" отримав окреме рішення Стокгольмського трибуналу в провадженні проти російського монополіста "Газпрому" за контрактом на поставку газу. Вимоги російської компанії за умовою "бери або плати" повністю скасовані.