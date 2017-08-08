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ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

"Нафтогаз" збільшить позовні вимоги до "Газпрому" на кругленьку суму

08:52, сьогодні 109 Читать новость на русском
Суд Україна-Росія
Суд Україна-Росія / eer.ru

НАК "Нафтогаз України" збільшить суму позову в Стокгольмському арбітражі до російського "Газпрому" з 13 мільярдів доларів до 18.

Про це повідомив головний комерційний директор компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі "5 каналу".

"За транзитним контрактом ми чекаємо рішення по нашим позовами. У "Газпрому" теж є позов, але на дуже невелику суму – близько 7 мільйонів доларів. Наші позовні вимоги складають більше 13 мільярдів доларів. Це ті, які вже виставили. А ми ще виставимо більш ніж на 5 мільярдів", – заявив Вітренко.

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Комерційний директор "Нафтогазу" зауважив, що в майбутньому ГТС зможуть використовувати для експорту українського газу, якщо Росія відмовиться від транспортування блакитного палива через Україну. Це стане можливим за рахунок застосування сучасних технологій в upstream.

На думку Вітренка, рішення Стокгольмського арбітражу у зазначеній справі є дуже важливим для України.

Нагадаємо, 31 травня НАК "Нафтогаз України" отримав окреме рішення Стокгольмського трибуналу в провадженні проти російського монополіста "Газпрому" за контрактом на поставку газу. Вимоги російської компанії за умовою "бери або плати" повністю скасовані.

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Теги: Новини України Нафтогаз Газпром Газовий конфлікт
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