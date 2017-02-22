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"Нафтогаз" знизить ціну на газ

12:32, сьогодні 26 Читать новость на русском
"Нафтогаз" знизить ціна на газ для промисловості / naftogaz.com

Національний нафтогазовий холдинг "Нафтогаз України з 1 березня знижує ціни на природний газ для промисловості.

Максимальні ціни на природний газ для промспоживачів з 1 березня будуть знижені на 6,9% – до 9 439,2 гривень за тисячу кубічних метрів порівняно з 10 141,2 гривень за тисячу кубічних метрів в лютому. А мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 7,2% порівняно з лютим 2017 року – до 8 553,6 грн за тис. куб. м з 9 214,8 гривень за тисячу кубічних метрів, йдеться в повідомленні компанії.

Цінові пропозиції "Нафтогазу" диференційовано залежно від обсягів закупівлі, умов оплати та стану попередніх розрахунків. Якщо покупець не має заборгованості перед "Нафтогазом" чи купуватиме не менш як 50 мільйонів кубометрів газу на місяць, то для нього встановлюється мінімальна ціна палива.

Читайте також: Вартість газу може значно зрости у квітні

Теги: Україна Нафтогаз
Джерело: 24 Канал
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