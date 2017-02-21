Нагірний Карабах поверне свою історичну назву

Республіку Нагірний Карабах перейменують на Арцах.

Республіку Нагірний карабах перейменують на Арцах.

Відповідну поправку до Конституціїї схвалили на референдумі 88% жителів республіки, передає Meduza.

Відомо, що стара назва буде використовуватись нарівні із новою.

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Окрім назви, на референдумі схвалили перехід від парламентсько-президентської до президентської форми правління. Пост прем'єр-міністра в Нагірному Карабасі буде скасований.

Арцах — давня вірменська назва Карабаху. Саме тому, влада неодноразово говорила про повернення до історичної та справжньої назви.