Наглядову раду ПриватБанку очолив турок

Наглядову раду націоналізованого ПриватБанку очолив фінансист з Туреччині Енгін Акчакоча.

Про це повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк.

"Упевнений, Енгін Акчакоча, який обраний сьогодні головою ради, прекрасно впорається з новими обов'язками. Він є легендарним банкіром, який свого часу допоміг Туреччині подолати фінансову кризу, а сьогодні буде допомагати відбудувати найбільший банк в державі", – написав Данилюк.

Енгін Акчакоча є одним з найвідоміших фінансистів Туреччини. Під час фінансової кризи 2001 року він був призначений главою і головним виконавчим директором Агентства з банківського регулювання і нагляду, а також Фонду страхування і збереження ощадних вкладів.

Крім того, Данилюк зазначив, що наглядова рада також обрала незалежного аудитора для підтвердження щорічної звітності.