08:14
17 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА НАБУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Шашлик-машлик для Кадирова. Росія без даху над головою
Вєсті Кремля
21:53, 16 березня
Вєсті.UA. Донецька подорож Савченко. Тюремне життя для Єфремова
Вєсті.UA
20:16, 16 березня
Нагрітися на тернополянах. Що не так з торф’яними котельнями в спальних районах Тернополя
ЦРУ
08:02, сьогодні
Випуск новин за 23:00: Скандал в Раді через Найджела Брауна. Нафта в городі селян на Львівщині
Випуск новин
01:32, сьогодні
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, 15 березня
Телеканал новин 24 Програми ЦРУ
БЛОКАДА НАБУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Нагрітися на тернополянах. Що не так з торф’яними котельнями в спальних районах Тернополя

ЦРУ 08:02, сьогодні 21 Читать новость на русском

У Тернополі місцева влада пообіцяла справжнє диво – теплі будинки, цілодобове гаряче водопостачання та мінімальні платіжки. І тотальну відмову від російського газу. Адже місцеві котельні вирішили переобладнати з газу на торф. Втім, люди запідозрили – за шляхетною метою та красивими словами про енергозбереження можуть стояти інтереси конкретних людей.

Під гаслом тотальної відмови від російського газу тернопільська мерія вирішила перевести опалення міста на торф’яні котельні. Однак такі нововведення не всім мешканцям міста припали до душі. Несподівано по всьому місту посеред житлових масивів повиростали нові будівлі.

Виявилося що це мерська ініціатива – торф’яні котельні, від яких в усьому Тернополю має йти тепло, а самим мешканцям – низькі суми у платіжках. Та нікому в голову не могло прийти, що котельна на торфі буде посеред спального району.

В нас гул стоїть. В нас вібрація і гул так, ніби працює дизельний поїзд в дворі. Весь дим іде на лікарню, поруч пологове відділення, кардіологія,
– розповіла місцева мешканка Лілія Майка.

У місті вже були свої "торф’яні першопрохідці" – Тернопільська міська комунальна лікарня № 3. Наприкінці 2015 року, як тільки там встановили котельню, у повітрі утворилась димова завіса. Тоді місцеві активісти не знайшли жодних дозволів на роботу котельні. Через скандал на котельню наклали штраф та тимчасово зупинили торф’яний котел.

Читайте також: Мегаафера у Львові: як спритні податківці обікрали ціле місто

На тому еко-експеримент мав би закінчитися, але сталося навпаки. Подібних котелень набудували по всьому місті. І поки їх запускали в тестовому режимі, місцеві мешканці зацікавилися – чи безпечне таке сусідство. Та відповіді від різних установ виявилися суперечливими.

Чому нібито шляхетні ініціативи від міського голови Тернополя Сергія Надала самі тернополяни зустріли в багнети, хто з його родичів хоче "зірвати куш" на торф’яному проекті від мерії, та які ще неприємності можуть чекати на місцевих мешканців – дивіться у розслідуванні журналістів "ЦРУ".

Теги: ЦРУ Тернопіль опалювальний сезон Розслідування
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
У Івано-Франківську зробили гучну заяву щодо звільненої полонянки Сворак
27 грудня 2016 , 22:12 89
Кучма зробив сенсаційну заяву щодо переговорів у Мінську
16 листопада 2016 , 05:11 11
Дружина міністра культури померла від хвороби
 7 жовтня 2016 , 13:36 5
Мегаафера у Львові: як спритні податківці обікрали ціле місто
 9 лютого , 22:10
Журналісти дізналися, хто з чиновників зухвало краде землі Драгобрату
 31 жовтня 2016 , 19:16 1
Чому в Україні погані дороги і хто на цьому наживається: розслідування журналістів
5 жовтня 2016 , 16:33
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук