Нагрітися на тернополянах. Що не так з торф’яними котельнями в спальних районах Тернополя

У Тернополі місцева влада пообіцяла справжнє диво – теплі будинки, цілодобове гаряче водопостачання та мінімальні платіжки. І тотальну відмову від російського газу. Адже місцеві котельні вирішили переобладнати з газу на торф. Втім, люди запідозрили – за шляхетною метою та красивими словами про енергозбереження можуть стояти інтереси конкретних людей.

Під гаслом тотальної відмови від російського газу тернопільська мерія вирішила перевести опалення міста на торф’яні котельні. Однак такі нововведення не всім мешканцям міста припали до душі. Несподівано по всьому місту посеред житлових масивів повиростали нові будівлі.

Виявилося що це мерська ініціатива – торф’яні котельні, від яких в усьому Тернополю має йти тепло, а самим мешканцям – низькі суми у платіжках. Та нікому в голову не могло прийти, що котельна на торфі буде посеред спального району.

В нас гул стоїть. В нас вібрація і гул так, ніби працює дизельний поїзд в дворі. Весь дим іде на лікарню, поруч пологове відділення, кардіологія,

– розповіла місцева мешканка Лілія Майка.

У місті вже були свої "торф’яні першопрохідці" – Тернопільська міська комунальна лікарня № 3. Наприкінці 2015 року, як тільки там встановили котельню, у повітрі утворилась димова завіса. Тоді місцеві активісти не знайшли жодних дозволів на роботу котельні. Через скандал на котельню наклали штраф та тимчасово зупинили торф’яний котел.

Читайте також: Мегаафера у Львові: як спритні податківці обікрали ціле місто

На тому еко-експеримент мав би закінчитися, але сталося навпаки. Подібних котелень набудували по всьому місті. І поки їх запускали в тестовому режимі, місцеві мешканці зацікавилися – чи безпечне таке сусідство. Та відповіді від різних установ виявилися суперечливими.

Чому нібито шляхетні ініціативи від міського голови Тернополя Сергія Надала самі тернополяни зустріли в багнети, хто з його родичів хоче "зірвати куш" на торф’яному проекті від мерії, та які ще неприємності можуть чекати на місцевих мешканців – дивіться у розслідуванні журналістів "ЦРУ".