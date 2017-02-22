Нахабна провокація ворога: в штабі АТО зробили заяву

Аби зірвати процес відведення важкого озброєння на Донбасі бойовики вдались до провокації. Вони з важкого озброєння обстріляли свої ж позиції та звинувачують у цьому українські війська.

Про це повідомили у штабі АТО. Як уточнили у штабі, обстріл із мінометів стався в районі населеного пункту Пікузи. Ця провокація вкотре підтверджує небажання противника здійснювати практичні кроки щодо мирного врегулювання конфлікту, - наголосили у штабі АТО. Нагадаємо, відеоконференція Тристоронньої контактної групи, яка була запланована 22 лютого, не відбулася. Представники російської сторони не вийшли на скайп-зв'язок, таким чином фактично, зірвали конференцію.