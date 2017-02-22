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МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА

Нахабна провокація ворога: в штабі АТО зробили заяву

18:50, сьогодні 2561 Читать новость на русском
Терористи зривають процес відведення військ
Терористи зривають процес відведення військ / slovoidilo.ua

Аби зірвати процес відведення важкого озброєння на Донбасі бойовики вдались до провокації. Вони з важкого озброєння обстріляли свої ж позиції та звинувачують у цьому українські війська.

Про це повідомили у штабі АТО.

Як уточнили у штабі, обстріл із мінометів стався в районі населеного пункту Пікузи.

Ця провокація вкотре підтверджує небажання противника здійснювати практичні кроки щодо мирного врегулювання конфлікту, - наголосили у штабі АТО.

Нагадаємо, відеоконференція Тристоронньої контактної групи, яка була запланована 22 лютого, не відбулася. Представники російської сторони не вийшли на скайп-зв'язок, таким чином фактично, зірвали конференцію.

Теги: Україна Війна на Донбасі АТО
Джерело: 24 Канал
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