Нахабний обстріл Красногорівки: з’явилася інформація про постраждалих

Через черговий обстріл Красногорівки, який трапився вранці 28 травня, постраждали щонайменше троє людей.

Про це голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський написав у Facebook.

За його словами, станом на 10:00 відомо, що поранень зазнали дві жінки та чоловік.

Окрім того Жебрівський повідомив, що пожежу у школі уже локалізували.

Нагадаємо, вранці 28 травня терористи зухвало обстріляли мирну Красногорівку. Снаряди влучили у будівлі школи, лікарні та будинки мирних мешканців.