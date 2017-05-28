11:26
28 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Карма Навального. Нетипове використання триколора
Вєсті Кремля
19:42, 27 травня
Вєсті UA. Жир. Вілкул на межі бідності. Хворі смаки депутатів
Вєсті.UA
20:02, 27 травня
Недолюстровані: як стара правоохоронна система повільно просочується в нову
ЦРУ
08:57, 26 травня
Підсумковий випуск новин за 21:00: День Києва. Безвіз з Китаєм
Випуск новин
21:55, 27 травня
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Нахабний обстріл Красногорівки: з’явилася інформація про постраждалих

10:28, сьогодні 209 Читать новость на русском
Красногорівку вкотре обстріляли
Красногорівку вкотре обстріляли / Вільне життя

Через черговий обстріл Красногорівки, який трапився вранці 28 травня, постраждали щонайменше троє людей.

Про це голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський написав у Facebook.

За його словами, станом на 10:00 відомо, що поранень зазнали дві жінки та чоловік.

Окрім того Жебрівський повідомив, що пожежу у школі уже локалізували.

Нагадаємо, вранці 28 травня терористи зухвало обстріляли мирну Красногорівку. Снаряди влучили у будівлі школи, лікарні та будинки мирних мешканців.

Теги: Україна Війна на Донбасі Жертви
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 28 травня: серйозна аварія на залізниці, помер
сьогодні, 09:06 Головні новини 28 травня: серйозна аварія на залізниці, помер "справжній друг України"
3118
Будни
сьогодні, 08:37 Будни "ЛНР": иногда просто хочеться послушать чей-то наивный оптимизм
Ольга Черненко 1263
Когда менты волокут ребенка – ну его нах@ен, такую страну
27 травня, 22:30 Когда менты волокут ребенка – ну его [email protected], такую страну
Аркадий Бабченко 6114
Смерть Збігнєва Бжезінського: що відомий політолог думав про Україну
27 травня, 21:13 Смерть Збігнєва Бжезінського: що відомий політолог думав про Україну
Андрій Шляхтін 2443
Почему Трампа ждет импичмент?
27 травня, 19:07 Почему Трампа ждет импичмент?
Альфред Кох 4551
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Терористи зазнали серйозних втрат під Маріуполем, – волонтери
22 березня , 15:01
Безвіз Україні затвердять у середині січня, – Клімкін
 8 грудня 2016 , 18:28
Вмикай голосніше! 10 крутих треків травня, які варто почути
29 травня , 10:03
На LMF 2017 оголосили про створення нового видавництва
 26 травня , 16:37
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук