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ЛЮБОМИР ГУЗАР ТЕРАКТ У ЛОНДОНІ СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Налякані люди, сотні озброєних поліцейських та вертоліт: з'явились фото з терактів у Лондоні

11:20, сьогодні 1528 Читать новость на русском

В ніч на 4 червня на Лондонському мосту мікроавтобус скоїв наїзд на перехожих, водночас неподалік сталась різанина і ще один інцидент. Внаслідок наїзду та нападів загинуло 6 осіб, майже півсотні людей перебувають у лікарні.

У поліції Британії заявили, що інциденти на Лондонському мосту і ринку Боро-маркет кваліфіковані як терористичні акти.

За попередніми даними, в Лондоні внаслідок теракту загинуло 6 людей. Станом на ранок 4 червня відомо, що до лікарень потрапили до 48 осіб.

Очевидці подій та фотокори викладають у мережі знімки з Лондонського мосту, де мікроавтобус скоїв наїзд на перехожих. На фотографіях видно, як місце інциденту оточили поліцейські зі зброєю та патрулює вертоліт, а медики надають допомогу постраждалим.

Читайте також: Він вдарив людину ножем тричі, не проявляючи жодних емоцій, – очевидці теракту в Лондоні

Теги: Фотоновини Теракт у Лондоні Великобританія Лондон Теракт
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