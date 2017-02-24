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"Нам би так": в Румунії десятки високопосадовців судитимуть за корупцію

09:54, сьогодні 130 Читать новость на русском
В Румунії судитимуть корупціонерів-високопосадовців
В Румунії судитимуть корупціонерів-високопосадовців / nslovo.com

У Румунії 70 високопосадовців опинилися на лаві підсудних через корупцію.

Про це повідомляє "Укрінформ".

В румунському Національному управлінні по боротьбі з корупцією відзвітували за рік роботи.

Більше за третину кримінальних справ, які розслідували прокурори управління в 2016 році, були пов'язані із зловживанням службовим станом,
– повідомила головна прокурорка Національного управління по боротьбі з корупцією Румунії Лаура Кодруца Ковеси.

Зокрема, на сьогодні вироку чекають троє міністрів, 18 депутатів парламенту, 47 мерів та 21 директор великих комерційних компаній. За попередніми даними, підсудні нанесли збиток державі у розмірі 260 мільйонів євро.

За оприлюдненою інформацією, всього за рік до суду направили більше тисячі кримінальних справ щодо корупції.

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Нагадаємо, уряд Румунії хотів полегшити покарання для чиновників-корупціонерів та амністувати службовців-хабарників. Лише після багатотисячних мітингів, які прокотились країною, скандальну постанову скасували. Проте тепер вимоги протестувальників змінились – вони хочуть відставки уряду.

Теги: Політика Румунія Корупція гроші
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