Нам пощастило з Путіним, – Портников вказав на позитивні зміни в Україні через агресію РФ

На думку журналіста Віталія Портникова, якби не напад Росії, українська нація досі була б розірваною надвоє.

Про це пише "Городон". На його думку, саме війна з Росією консолідувала Україну та її населення. Інакше одна частина суспільства досі хотіла б у НАТО та ЄС, а інша частина б вважала, що з Росією потрібно зближуватись, вступаючи у Євразійський економічний союз.

І останніх було б куди більше, адже саме більшість голосувала за Януковича.

Найбільшою шкодою й прикрістю є смерть та страждання українців, Але якби не війна, Україна досі була б пострадянською державою з несформованою нацією. Або, що страшніше, з двома політичними націями.

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Журналіст додав, що якби не загибель і страждання українців в результаті російської агресії, можна було б сказати, що Україні пощастило з Путіним. Як небезпеку він зазначив, що в разі припинення агресії РФ, знову почне зростати кількість охочих дружити з Росією.