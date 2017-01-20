Нам потрібна Америка, – глава МЗС Польщі про вирішення війни на Донбасі

Конфлікт між Україною та Росією неможливо вирішити без США, – глава МЗС Польщі

Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський переконаний, що без впливу США конфлікт між Україною та Росією, що переріс у війну на Донбасі, вирішений не буде.

Про це польський дипломат заявив у рамках Всесвітнього економічного форуму у Давосі, інформує Polskie Radio.

Без американців ми не в змозі вирішити проблему російсько-українського конфлікту. Нам потрібна Америка,

– наголосив Ващиковський, згадавши підписані Росією, Україною, Німеччиною і Францією Мінські угоди.

Нагадаємо, в останній тиждень свого президентства 44-й президент США Барак Обама продовжив санкції проти Росії через вторгнення в Україну ще на рік.