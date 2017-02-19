Нам треба результат, а не дискусії про формат, – Могеріні про війну на сході України

Для Євросоюзу важливо врегулювати український конфлікт, а не те, в якому форматі це буде зроблено.

Про це в суботу, 18 лютого, заявила голова дипломатії ЄС Федеріка Могеріні, передає "Інтерфакс-Україна".

Я думаю, що пріоритетом Європейського союзу, можливо, разом з іншими – тепер я говорю за себе – є те, як можна зробити більше, щоб допомогти всім повністю реалізувати Мінські угоди. Ми працюємо над деякими ідеями. Ми обговорюємо ці ідеї з французами і німцями, а особливо з українським урядом і російською стороною, щоб бути впевненими, що Мінські угоди реалізуються,

– підкреслила дипломатка.

За її словами, ЄС готовий підтримувати процес вирішення конфлікту на Донбасі, але заради його суті, а не дискусії про формат.

Ми зосереджені на суті і результаті. Для нас головне, щоб конфлікт на сході України припинився,

– зазначила Могеріні.

Також дипломатка зауважила, що постійно контактує з президентом України Петром Порошенко, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом та багатьма українськими міністрами, аби підтримати Україну. Бо, на її думку, "Європейський союз підтримує країну по-різному".

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