Нам здалось це досить очевидним, – у Білорусі створили нову валюту під назвою "бульбакойн"

Криптоентузіасти з Білорусі створили та ввели в обіг однойменну криптовалюту й вже ведуть переговори з декількома інтернет-магазинами щодо включення Бульбакойнів у програму лояльності.

За словами одного з авторів ідеї Максима Зенченка, кількість майнерів криптовалюти вже досягла 300 осіб, пише Forklog. Розробники називають валюту народною і цілком серйозно сподіваються, що вона найближчим часом повноцінно вийде на міжнародний рівень.

Такої швидкості набору користувачів вдалося домогтися внаслідок нашого великого досвіду в маркетингу IT-проектів. Безумовно, цьому допомагає і наявність великого попиту на тлі "хайпу" довкола проекту. А щодо назви, то здається досить очевидним, що білоруська монета буде називатися бульба,

– розповів Зенченко.

Емісія бульбакойнів обмежена – всього буде випущено 8,4 мільйона монет. Користувачі зможуть майнити койни на домашніх комп'ютерах і смартфонах.

Винагорода для майнерів становить 5 Bulb за один блок.

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У найближчі півроку ми хочемо домовитися принаймні з трьома великими інтернет-магазинами щодо участі валюти у розрахунках з клієнтами і починаємо готуватися в лістингу на біржі. Також ми вже почали працювати над створенням відповідного обмінника, в якому можна буде обміняти Бульбакойни на долари, євро, рублі, біткойни та "ефір". У Бульбакойна немає номінальної вартості, але ми всіляко сприятимемо його ліквідності,

– додав Зенченко.