Наомі Кемпбелл вразила новими відвертими екстравагантними фото (18+)

46-літня британська модель не планує зупиняти свою кар’єру. І готова надалі брати участь у незвичних показах та фото сесіях, в тому числі і оголеною.
Цього разу модель, яку ще називають "Чорна пантера", виклала декілька доволі дивних фото у Instagram.
На одній з них вона позує голою з астронавтом, який вже зняв частину свого скафандру.
На ще одному дає можливість манекену торкатися свого тіла.
Значно більше своїх принад вона виставила на ще двох чорно-білих фото.
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До слова, це вже не вперше за цей рік Наомі Кемпбелл потрапляє на сторінки глянцю оголеною.