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Наомі Кемпбелл вразила новими відвертими екстравагантними фото (18+)

03:04, сьогодні 200 Читать новость на русском
Наомі Кемпбелл
Наомі Кемпбелл

46-літня британська модель не планує зупиняти свою кар’єру. І готова надалі брати участь у незвичних показах та фото сесіях, в тому числі і оголеною.

Цього разу модель, яку ще називають "Чорна пантера", виклала декілька доволі дивних фото у Instagram.

На одній з них вона позує голою з астронавтом, який вже зняв частину свого скафандру.

#spacedout #mondays #alien ☄️?

Допис, поширений Naomi Campbell (@iamnaomicampbell)

На ще одному дає можливість манекену торкатися свого тіла.

#handsoff??

Допис, поширений Naomi Campbell (@iamnaomicampbell)

Значно більше своїх принад вона виставила на ще двох чорно-білих фото.

#mood #chillin #salutetoFranca #stevenmeisel @edward_enninful @patmcgrathreal @garrennewyork #family ?❤?❤???

Допис, поширений Naomi Campbell (@iamnaomicampbell)

#mood #panther ???

Допис, поширений Naomi Campbell (@iamnaomicampbell)

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До слова, це вже не вперше за цей рік Наомі Кемпбелл потрапляє на сторінки глянцю оголеною.

Теги: LifeStyle мода
Джерело: 24 Канал
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