Наомі Кемпбелл вразила новими відвертими екстравагантними фото (18+)

46-літня британська модель не планує зупиняти свою кар’єру. І готова надалі брати участь у незвичних показах та фото сесіях, в тому числі і оголеною.

Цього разу модель, яку ще називають "Чорна пантера", виклала декілька доволі дивних фото у Instagram.

На одній з них вона позує голою з астронавтом, який вже зняв частину свого скафандру.

#spacedout #mondays #alien ☄️? Допис, поширений Naomi Campbell (@iamnaomicampbell) Бер 6, 2017 о 5:12 PST

На ще одному дає можливість манекену торкатися свого тіла.

#handsoff?? Допис, поширений Naomi Campbell (@iamnaomicampbell) Бер 6, 2017 о 1:06 PST

Значно більше своїх принад вона виставила на ще двох чорно-білих фото.

#mood #panther ??? Допис, поширений Naomi Campbell (@iamnaomicampbell) Бер 4, 2017 о 11:38 PST

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До слова, це вже не вперше за цей рік Наомі Кемпбелл потрапляє на сторінки глянцю оголеною.