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Напад на Луганськ: чому терористи штурмували прикордонні позиції Донбасу

Хроніки неоголошеної війни 15:22, сьогодні 610 Читать новость на русском

Хоч 2 по 8 червня основні бої точилися навколо Слов'янська, проте на два тижні центром уваги стане Луганськ.

Зранку 2 червня понад 100 терористів штурмуватимуть прикордонний загін, який знаходиться у спальному районі Луганська. Причиною для нападу стало те, що прикордонники та уявний "Правий сектор" начебто почали обстрілювати житловий квартал з території загону.

Такі заяви стали найпопулярнішим приводом до подібних атак. Російська пропаганда штампувала їх одне за одним.

За версією терористів, озброєні люди з маленького будиночку хотіли вбити усіх луганчан, стріляючи через паркан.

Для зачистки і утримання Луганську потрібні 10 тисяч бійців, важка техніка, засоби зв’язку, прослуховування, агентурна мережа та ешелони з боєприпасами. І це якщо мова іде суто про зачистку, не знищення населення. Але наші прикордонники та уявні бійці "Правого сектору", на думку сепаратистів, вирішили знищити увесь Луганськ не виходячи з бази.

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Самі ж терористи не придумали нічого кращого, ніж стріляти з житлових кварталів та дахів.

Коли сепаратистам було потрібно переміститись, вони робили це старим перевіреним способом, прикриваючись дітьми. Найцинічнішим у цій історії є те, що російська пропаганда в цей час почала активно впроваджувати гасло “врятуйте дітей Донбасу”.

Через кілька днів прикордонний загін покине місто і сепаратисти переключаться на інші об’єкти.

4 червня терористи візьмуть штурмом полк патрульно-постової служби Нацгвардії та заволодіють зброєю. після цього почне усе більше загострюватись ситуація навколо луганського аеропорту. 5 червня з нього припинять вилітати цивільні літаки. А уже через три дні бойовики підуть на штурм. І тепер використають не тільки автомати та гранатомети, а й міномети. Штурм буде відбито, а аеропорт офіційно і назавжди закриють 11 червня.

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Оскільки Луганськ остаточно стане непідконтрольним і українські прикордонники з нього підуть, а також з низки інших причин 5 червня будуть закриті пункти пропуску на кордоні з Росією: "Довжанський", "Червонопартизанськ", "Червона Могила", "Новоборовці", "Краснодарський", а також "Маринівка". Саме це, а не захист населення і було ціллю штурму бази прикордонників. Терористам важливо було знекровити кордон, щоб усе більше і більше військової техніки та піхоти змогло заходити з Росії.

Але у той час були і хороші новини. 3 червня українська армія здобула одну з найгучніших перемог, знищивши та поранивши під Семенівкою сотні терористів. Дані про втрати різняться, але це стане страшним ударом по бойовому духу супротивника. Послухайте, що і як говорили терористи про ті події.

А уже за три дні, 6 червня, буде звільнено Красний Лиман.

У цей час світова спільнота поступово, хоча й неформально, почне визнавати, що саме Росія керує терористами на Сході України. В день святкування 70-річчя висадки союзників в Нормандії Президент Франції та канцлер Німеччини ініціюють неформальну розмову щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Але з боку сепаратистів вони покличуть не Бородая, Гіркіна чи Болотова, а президента РФ Володимира Путіна.

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Та зустріч не дасть суттєвих результатів, але започаткує так званий “Нормандський формат зустрічей”, на одній з яких уже за 9 місяців будуть підписані так звані "Мінські угоди-2". До них можна відноситись по-різному. Але, на мою думку, вони дадуть нам найголовніше – час на переоснащення та підготовку армії й економічного виснаження ворога.

Я проілюструю вам свою думку. У 1992 році на подібне перемир’я пішла Хорватія. Три наступні роки вона гралася з Сербією у дипломатичні ігри і нарощувала військову міць. А потім дипломатія закінчилась. Сербія була значно ослаблена санкціями і Хорватія нанесла рішучий військовий удар по знесилених анклавах сербів. То була війна з незалежність Хорватії. І зараз – це найбільш успішна та процвітаюча країна на Балканах. І її досвід показує нам з вами єдиний можливий шлях вирішення конфлікту на Донбасі.

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Автор: Віталій Дейнега
Теги: Війна на Донбасі АТО Хроніки неоголошеної війни
Джерело: 24 Канал
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