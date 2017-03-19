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Напад в аеропорту "Орлі" був терактом, – французька поліція

16:58, сьогодні 142 Читать новость на русском
Стрілянина в аеропорту
Стрілянина в аеропорту "Орлі" / Getty Images

Напад у паризькому аеропорту "Орлі", який стався вчора, 18 березня, французькі правоохоронці розслідують як терористичний акт.

Про це повідомляє DW.

До думки, що це був саме теракт, прокурори схилились після вивчення особи злочинця.

Француз туніського походження неодноразово порушував закон. Відбув термін у в'язниці і саме тоді, на думку правоохоронців, потрапив під вплив ісламських радикалів. До того ж, під час атаки чоловік кричав, що "хоче померти за Аллаха".

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Нагадаємо, напад в аеропорту "Орлі" трапився напередодні. Невідомий погрожував убити військового, після чого його ліквідували. Через інцидент аеропорт тимчасово припинив роботу.

Теги: Франція Теракт
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