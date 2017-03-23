Нападник на Вороненкова за знайденими документами був українцем, – Луценко

Документи, які знайшли у ймовірного вбивці екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова, свідчать, що він наче був українцем.

Про це генеральний прокурор Юрій Луценко розповів під час брифінгу в Києві.

Генпрокурор наголосив, що ці документи можуть бути несправжніми.

Він зазначив, що наразі слідчі ще встановлюють особу кілера.

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Нагадаємо, Вороненкова вбили 23 березня біля готелю "Прем'єр Палац" у Києві. Охоронець російського екс-депутата встиг поранити кілера. Їх обох госпіталізували.



Згодом стало відомо, що ймовірний убивця Вороненкова перебуває у вкрай важкому стані.