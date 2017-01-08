Нападник у Єрусалимі був прихильником "Ісламської держави"

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що нападник, який в’їхав вантажівкою у натовп військовослужбовців, був прихильником радикального угруповання "Ісламська держава".

Нетаньягу зазначив, що нападник ідентифікований. Ізраїльські засоби інформації повідомляють, що йдеться про палестинця, пише "Радіо Свобода".

Про можливі мотиви його дій наразі не йдеться, однак у поліції вже заявили, що трактують подію як теракт.

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Водночас поки жодне радикальне угруповання не взяло на себе відповідальність за скоєне.

Нагадаємо, 8 січня у Єрусалимі вантажівка протаранила групу військових. В мережі з’явилось відео з камер спостереження, яке вдалось відзняти момент зухвалого нападу.



Українців серед постраждалих немає.