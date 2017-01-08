  • укр
  • рус
19:35
8 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Підступний план Чингісхана. Путін роздає подарунки друзям
Вєсті Кремля
11:54, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Некошерний Гройсман. Хто краде іграшки в Коломойського
Вєсті.UA
18:44, 31 грудня 2016
Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року
ЦРУ
21:54, 29 грудня 2016
Випуск новин за 17:00: Симпатії Трампа. Вибух в Одесі
Випуск новин
18:08, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Нападник у Єрусалимі був прихильником "Ісламської держави"

18:47, сьогодні 109 Читать новость на русском
"Ісламська держава" / unian

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що нападник, який в’їхав вантажівкою у натовп військовослужбовців, був прихильником радикального угруповання "Ісламська держава".

Нетаньягу зазначив, що нападник ідентифікований. Ізраїльські засоби інформації повідомляють, що йдеться про палестинця, пише "Радіо Свобода".

Про можливі мотиви його дій наразі не йдеться, однак у поліції вже заявили, що трактують подію як теракт.

Читайте також: З’явилось відео теракту в Єрусалимі, де вантажівка розчавила солдат

Водночас поки жодне радикальне угруповання не взяло на себе відповідальність за скоєне.

Нагадаємо, 8 січня у Єрусалимі вантажівка протаранила групу військових. В мережі з’явилось відео з камер спостереження, яке вдалось відзняти момент зухвалого нападу.

Українців серед постраждалих немає.

Теги: війна Теракт
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
ТОП-11 культових композицій співака Девіда Боуї
сьогодні, 15:33 ТОП-11 культових композицій співака Девіда Боуї
399
Утраченные возможности: жизнь за пределами
сьогодні, 14:50 Утраченные возможности: жизнь за пределами "республики" намного ярче, чем в Луганске
Ольга Черненко 2310
Закрытые границы оккупированного Луганска: живешь, как будто в вакууме
сьогодні, 08:45 Закрытые границы оккупированного Луганска: живешь, как будто в вакууме
Ольга Черненко 2 5546
Приднестровье для Кремля всего лишь заложник имперской политики
7 січня, 22:14 Приднестровье для Кремля всего лишь заложник имперской политики
Олег Руденко 2504
7 різдвяних пісень від сучасних українських музикантів
7 січня, 20:29 7 різдвяних пісень від сучасних українських музикантів
2276
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 8
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 70
Як закінчить Путін: російський опозиціонер оприлюднив 2 варіанти
7 грудня 2016 , 06:12 1
Чубаров пояснив, як Росія використає допит Януковича
 25 листопада 2016 , 11:17 5
Українці Світоліній погрожували перед грою з росіянкою
 21 жовтня 2016 , 20:36
В мережі з'явились моторошні фото з одеського Будинку профспілок
 20 вересня 2016 , 07:49
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук