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Нардеп Бобов підтвердив, що заплатить свої космічні податки, проте судитиметься з ГПУ

17:53, сьогодні 1082 Читать новость на русском
Бобов погодився повернути державі несплачені податки
Бобов погодився повернути державі несплачені податки / Pocherk.in.ua

Народний депутат України з групи "Відродження" Геннадій Бобов підтвердив, що погодився сплатити мільйон доларів несплачених податків. Водночас політик не погоджується зі звинуваченнями ГПУ на свою адресу.

Про це Бобов написав на своїй сторінці у Facebook.

"Щодо нинішньої заяви генерального прокурора. Дійсно, я, як законослухняний громадянин України, прийняв вимогу представників держави сплатити 28 млн грн до державного бюджету України в якості нарахувань за податковими зобов'язаннями", – мовиться у повідомленні нардепа.

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Водночас він наголосив: "Цe нe означає, що я погодився із звинуваченнями, тому залишаю за собою право звернутися до суду для отримання остаточного та справедливого рішення".

Нагадаємо, 24 травня, стало відомо, що до Верховної Ради надійшло подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності тільки нардепа з групи "Відродження" Геннадія Бобова.

Глава ГПУ Юрій Луценко заявив, що Геннадій Бобов погоджується зі звинуваченням його Генпрокуратурою у порушеннями при сплаті податків, та що депутат готовий сплатити мільйон доларів несплачених податків.

Сам Бобов назвав безпідставними звинувачення ГПУ на його адресу у порушеннях при сплаті податків. Політик наголосив, що завжди чесно сплачував свої податки.

Теги: Україна Політика ГПУ гроші Бобов Геннадій Борисович
Джерело: 24 Канал
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