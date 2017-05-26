Нардеп Бобов сплатив мільйони гривень податків після звернення прокуратури

Народний депутат України з групи "Відродження" Геннадій Бобов заплатив 37 мільйонів 866 тисяч 045 гривень 02 копійки податків після звернення прокуратури.
Фото з квитанціями про сплату виклав на своїй сторінці генеральний прокурор Юрій Луценко.
"Гідний приклад. Сплати податки і спи спокійно у гордості за багату країну", – підписав фото Юрій Луценко.
Нагадаємо, 24 травня, стало відомо, що до Верховної Ради надійшло подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності тільки нардепа з групи "Відродження" Геннадія Бобова.
Глава ГПУ Юрій Луценко заявив, що Геннадій Бобов погоджується зі звинуваченням його Генпрокуратурою у порушеннями при сплаті податків, та що депутат готовий сплатити мільйон доларів несплачених податків.
Сам Бобов назвав безпідставними звинувачення ГПУ на його адресу у порушеннях при сплаті податків. Політик наголосив, що завжди чесно сплачував свої податки. При цьому він підтвердив, що погодився сплатити мільйон доларів несплачених податків. Водночас політик не погоджується зі звинуваченнями ГПУ на свою адресу.