Нардеп Бобов відкидає звинувачення ГПУ у несплаті податків

Народний депутат України з групи "Відродження" Геннадій Бобов назвав безпідставними звинувачення ГПУ на його адресу у порушеннях при сплаті податків. Політик наголосив, що завжди чесно сплачував свої податки.

Про це Бобов написав на своїй сторінці у Facebook.

У повідомленні він наголосив, що вимагає припинення кампанії "оббріхування його імені". Тож адвокати нардепа подали в його інтересах відповідну заяву до Генеральної прокуратури.

Вважаю, що кримінальним провадженням мені було завдано моральної шкоди, принижено мою честь, а також ділову репутацію. Ті, хто зробив це, будуть за це відповідати згідно з законом,

– запевнив Бобов.

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Він наголосив, що звинувачення на його адресу є безпідставними.

"Суть претензій до мене не в порушенні законодавства. Це політичний тиск та тиск на бізнес моєї родини", – заявив нардеп.

"Піар не пройде, як і намагання зробити з мене "козла відбувайла" для звіту генерального прокурора. Також подано клопотання про ознайомлення з матеріалами досудового розслідування", – додав Бобов.

Нагадаємо, 19 травня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що ГПУ спільно з САП та НАБУ підготували подання на зняття депутатської недоторканності з трьох народних депутатів: Андрія Лозового, Євгена Дейдея та Геннадія Бобова.



У середу, 24 травня, стало відомо, що до Верховної Ради надійшло подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності тільки нардепа з групи "Відродження" Геннадія Бобова.



Глава ГПУ Юрій Луценко заявив, що Геннадій Бобов погоджується зі звинуваченням його Генпрокуратурою у порушеннями при сплаті податків, та що депутат готовий сплатити мільйон доларів несплачених податків.