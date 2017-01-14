Нардеп доступно пояснила Freedom House, чому в Україні заборонили "Дождь"

Народний депутат Світлана Заліщук відреагувала на критику міжнародної організації Freedom House щодо заборони російського каналу "Дождь" в Україні.

Заліщук порівняла Крим із американською Аляскою.

"Я б хотіла побачити, як американські канали транслюють російські опозиційні медіа, які зображають Аляску як частину Росії. Це просто неможливо", – пояснила нардеп.

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Вона наголосила, що рішення Нацради "складне, але правильне", адже справа у повазі до українського закону та територіальної цілісності держави.

"Проти нас воює Росія, ми захищаємося. Саме так варто оцінювати рішення Нацради", – додала Заліщук.

Нагадаємо, 12 січня Нацрада з питань кіно і телебачення заборонила російський опозиційний телеканал "Дождь" в Україні через те, що канал визнає окупований Крим частиною Росії.



Віце-президент міжнародної організації Freedom House з міжнародних програм Роберт Герман заявив, що заборона мовлення російського телеканалу "Дождь" в Україні підриває свободу слова.