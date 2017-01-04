Нардеп хоче звозити Марін Ле Пен в зону АТО

Народний депутат України з фракції "Блок Петра Порошенка", член групи з міжпарламентських зв'язків з Францією Ірина Фріз готова організувати поїздку в зону АТО кандидату на пост президента Франції, лідеру націоналістичної і проросійської партії "Національний фронт" Марін Ле Пен.

Про це нардеп написала на своїй сторінці в Facebook. Фріз зазначила, що таким чином Ле Пен, яка назвала російську окупацію Криму законною, зможе особисто побачити наслідки "русского мира". Читайте також: Своїми заявами про Крим Ле Пен відпрацьовує гроші Путіна, – Чубаров Незважаючи на те, що пані Ле Пен відкрито фінансується та має кредитну лінію від Росії, гадаю, що їй не вистачає зовнішньополітичного досвіду та інформації для того, щоб оцінити ситуацію, що склалася в Україні та російську політику на пострадянському просторі,

– написала нардеп. Нагадаємо, напередодні французька націоналістка Марін Ле Пен заявила, що вважає анексію Криму законною.

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