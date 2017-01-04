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Нардеп хоче звозити Марін Ле Пен в зону АТО

20:39, сьогодні 141 Читать новость на русском
Ірина Фріз
Ірина Фріз / Elle

Народний депутат України з фракції "Блок Петра Порошенка", член групи з міжпарламентських зв'язків з Францією Ірина Фріз готова організувати поїздку в зону АТО кандидату на пост президента Франції, лідеру націоналістичної і проросійської партії "Національний фронт" Марін Ле Пен.

Про це нардеп написала на своїй сторінці в Facebook.

Фріз зазначила, що таким чином Ле Пен, яка назвала російську окупацію Криму законною, зможе особисто побачити наслідки "русского мира".

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Незважаючи на те, що пані Ле Пен відкрито фінансується та має кредитну лінію від Росії, гадаю, що їй не вистачає зовнішньополітичного досвіду та інформації для того, щоб оцінити ситуацію, що склалася в Україні та російську політику на пострадянському просторі,
– написала нардеп.

Нагадаємо, напередодні французька націоналістка Марін Ле Пен заявила, що вважає анексію Криму законною.

Теги: Україна Політика Франція Війна на Донбасі Верховна Рада Україна-Росія
Джерело: 24 Канал
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