02:25
6 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чому
Вєсті Кремля
19:51, 4 березня
Вєсті.UA. Жир. Туалетна таємниця Ляшка.
Вєсті.UA
23:08, 4 березня
Квартирні афери: як вберегтись від шахрайства
ЦРУ
08:17, 3 березня
Випуск новин за 23:00:
Випуск новин
00:07, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Нардеп поділився обурливим фактом про "вільного" Насірова

01:51, сьогодні 381
Активісти принесли Насірову їжу
Активісти принесли Насірову їжу / Радіо Свобода

Голова ДФС Роман Насіров намагався встати одразу після того, як співробітники НАБУ оголосили, що він вільний.

Про це розповів народний депутат Андрій Журжій.

Коли співробітники НАБУ оголосили Насірову, що він вільний і може вільно пересуватися, він намагався встати з ліжка відразу, але адвокати його попросили лежати, бо ще рано,
– пояснив народний обранець.

Також, за його словами, родичам Насірова пропонували викликати "швидку", щоб посадовець не залишався без меднагляду, проте вони відмовилися і заявили, що у цьому немає потреби.

Дивіться також: Активісти чекають Насірова під будівлею Солом'янського суду (онлайн)

Теги: Затримання Насірова Роман Насіров Україна
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Своим чередом: что в остатке останется от блокады Донбасса
5 березня, 23:22 Своим чередом: что в остатке останется от блокады Донбасса
Юрий Касьянов 2032
Інфаркт Насірова, втомлений міст та казус на Оскарі: головне за тиждень
5 березня, 22:02 Інфаркт Насірова, втомлений міст та казус на Оскарі: головне за тиждень
Наталія Косякова 503
Головні новини 5 березня: продовження невдалого суду над Насіровим, тривожні новини з Авдіївки
5 березня, 21:01 Головні новини 5 березня: продовження невдалого суду над Насіровим, тривожні новини з Авдіївки
864
Найкумедніші меми тижня: Стомлений Шулявський міст, епічне привітання Насірова від НАБУ
5 березня, 20:01 Найкумедніші меми тижня: Стомлений Шулявський міст, епічне привітання Насірова від НАБУ
1531
Жизнь на Донбассе: как объяснить внукам, почему мы наделали все эти глупости
5 березня, 19:15 Жизнь на Донбассе: как объяснить внукам, почему мы наделали все эти глупости
Ольга Черненко 7213
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Пінчук давав гроші для фонду Трампа, – Fast Company
 22 листопада 2016 , 16:29 1
В очікуванні дива: у Львові відкрили резиденцію Святого Миколая
 2 грудня 2016 , 20:23
День Гідності і Свободи: спецпроект
 21 листопада 2016 , 19:15
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук