Нардеп поділився обурливим фактом про "вільного" Насірова

Голова ДФС Роман Насіров намагався встати одразу після того, як співробітники НАБУ оголосили, що він вільний.

Про це розповів народний депутат Андрій Журжій.

Коли співробітники НАБУ оголосили Насірову, що він вільний і може вільно пересуватися, він намагався встати з ліжка відразу, але адвокати його попросили лежати, бо ще рано,

– пояснив народний обранець.

Також, за його словами, родичам Насірова пропонували викликати "швидку", щоб посадовець не залишався без меднагляду, проте вони відмовилися і заявили, що у цьому немає потреби.

Дивіться також: Активісти чекають Насірова під будівлею Солом'янського суду (онлайн)