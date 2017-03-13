Нардеп порівняв Романа Насірова з Ісусом Христом

Під час судового засідання в Апеляційному суді міста Києва щодо справи Романа Насірова один із присутніх депутатів порівняв суд над Романом Насіровим із судом над Ісусом Христом.

Про це повідомляє кореспондент 24 Каналу.

Сам підозрюваний перебуває за решіткою, веде себе спокійно. Адвокати Романа Насірова наводять аргументи для того, аби суд скасував постанову Печерського райсуду, за якою й арештували чиновника.

Також у залі суду виступають народні депутати. Дехто вже встиг "відзначитися" одіозним порівнянням історії Романа Насірова з розп’яттям іудеями Ісуса Христа. Такі висловлювання викликали хвилю шаленого сміху в залі. Головуючий суддя Віктор Гриник був вимушений просити усіх присутніх у залі суду дотримуватися тиші.

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Щодо застави у сто мільйонів гривень, то прокурори називають її замалою. З цим погоджуються і чимало громадських активістів, що знаходяться зараз біля зали суду.

Вся країна спостерігає за тим, як буде виконуватися рішення суду. Тому зараз активісти здійснюють громадський контроль, слідкують за тим, щоб суд був незаангажованим і справедливим,

– зазначив активіст "Національного корпусу" Назар Кравченко.

Нагадаємо, сьогодні, 13 березня, триває судове засідання в Апеляційному суді міста Києва щодо справи Романа Насірова.