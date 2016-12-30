  • укр
  • рус
22:06
30 груд 2016
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Всюдисущий Путін опинився в метро. Космічна
Вєсті Кремля
21:31, 29 грудня
Вєсті.UA. М'яке місце Савченко мітить на два стільці. Крампус у Верховній Раді
Вєсті.UA
20:03, сьогодні
Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року
ЦРУ
21:54, 29 грудня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Українська чемпіонка світу із шахів. День жалоби на Одещині
Випуск новин
22:01, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня
Телеканал новин 24 Новини Політика
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Нардеп пояснила, чому Путін не відповідає на санкції США

21:33, сьогодні 3035 Читать новость на русском
Трамп та Путін
Трамп та Путін / Getty Images

Російська влада не буде вживати контрзаходів на санкції США до інавгурації новообраного Президента США Дональда Трампа.

Таку думку висловила народний депутат Світлана Заліщук у Facebook.

Вона вважає, що таким чином Президент США Барак Обама влаштував зовнішньополітичні американські гірки для Путіна.

На думку Заліщук, Кремль, ймовірно, не буде вживати заходів аж до інавгурації Трампа, сподіваючись, що новий американський президент змінить рішення попередника.

У який спосіб Трамп-президент поведеться з сюрпризом під ялинку від Обами покаже, чого чекати від нової американської команди при владі, наскільки інститути в США здатні гарантувати стабільність зовнішньої політики США, наскільки конгрес і сенат здатні утримувати президента підзвітним,
– написала вона.

Нардеп вважає, що якщо Трамп не відмінить санкції за кібер-втручання, то вони можуть стати новим рівнем протидії демократичного світу Росії.

Нагадаємо, напередодні Держдепартамент США оголосив персонами нон-грата 35 російських дипломатів.

Теги: Новини Росії США Санкції Барак Обама Дональд Трамп Політика
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Як виглядав би 2016 рік у соцмережах
22 грудня, 18:35 Як виглядав би 2016 рік у соцмережах
Новий Рік зовсім близько: традиції святкування у різних країнах світу
сьогодні, 13:41 Новий Рік зовсім близько: традиції святкування у різних країнах світу
Анастасія Ковач-Петрушенко
12 скандалів року, які
сьогодні, 19:30 12 скандалів року, які "струсонули" Україну та осоромили на весь світ
Юліана Вінтюк 1293
Не зрадой единой: про интереснейших героев 2016 года
сьогодні, 17:00 Не зрадой единой: про интереснейших героев 2016 года
Євгенія Мазур 971
Подорожуємо Україною: карта нових маршрутів Укрзалізниці
сьогодні, 16:03 Подорожуємо Україною: карта нових маршрутів Укрзалізниці
1 1319
Батальйон "Айдар" зазнав важких втрат: інформація про загиблих
 2 листопада , 19:26 40
Надійні партнери так не роблять, – у Порошенка прокоментували "неприємну новину" щодо безвізу
 18 листопада , 08:04 17
На саміті НАТО у Варшаві мають прийняти історичне рішення для України
 1 липня , 16:03 72
З’явилось відео кривавої перестрілки у Княжичах
 9 грудня , 23:04 11
Скандал зі взуттям Тимошенко за 40 тисяч євро отримав продовження
 13 липня , 13:48 25
Саакашвілі опублікував обурливий факт про журналістку, яка накинулася на нього в ефірі ток-шоу
 17 грудня , 11:26 2
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук