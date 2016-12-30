Нардеп пояснила, чому Путін не відповідає на санкції США

Російська влада не буде вживати контрзаходів на санкції США до інавгурації новообраного Президента США Дональда Трампа.

Таку думку висловила народний депутат Світлана Заліщук у Facebook.

Вона вважає, що таким чином Президент США Барак Обама влаштував зовнішньополітичні американські гірки для Путіна.

На думку Заліщук, Кремль, ймовірно, не буде вживати заходів аж до інавгурації Трампа, сподіваючись, що новий американський президент змінить рішення попередника.

У який спосіб Трамп-президент поведеться з сюрпризом під ялинку від Обами покаже, чого чекати від нової американської команди при владі, наскільки інститути в США здатні гарантувати стабільність зовнішньої політики США, наскільки конгрес і сенат здатні утримувати президента підзвітним,

– написала вона.

Нардеп вважає, що якщо Трамп не відмінить санкції за кібер-втручання, то вони можуть стати новим рівнем протидії демократичного світу Росії.

Нагадаємо, напередодні Держдепартамент США оголосив персонами нон-грата 35 російських дипломатів.