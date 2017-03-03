Нардеп пояснив, чому питання коаліції не має значення

Формально коаліція у Верховній Раді не має ніякого значення.

Про це заявив депутат БПП Мустафа Найєм в ефірі програми "Лівий берег з Сонею Кошкіною" на 24 Каналі.

Щодо більшості, ми намагаємося ввійти в логіку, в яку нас заганяють політики. Ми ж з вами розуміємо, що формально юридично коаліція не має ніякого значення. Тому що немає підступної, сильної, жорсткої волі, яка могла б юридично це довести. У кого вона є? У "Батьківщини" немає, решта – незацікавлені,

– зазначив він.

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