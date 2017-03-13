Нардеп пояснив, для чого насправді штаб АТО вводить додаткові заходи безпеки

Штаб АТО вводить "додаткові заходи безпеки" для того, щоб зупинити приєднання людей до блокади торгівлі з окупантами.

Про це заявив нардеп Єгор Соболєв.

За його словами, пояснення штабу, що до такого кроку вони вдаються через "підвищення ризику проникнення ДРГ", виглядає абсурдно.

"Хто в СБУ може уявити російську ДРГ, яка прочитає їхній наказ і не піде вночі на українську територію?", – риторично питає нардеп.

За його словами, це зроблено лише для того, щоб "позбавити можливості приходити один одному на допомогу та затримувати людей, які після сигналу про напад на будь-який редут одразу вирушали з усіх найближчих місць блокування торгівлі з окупантами".

Нагадаємо, у прес-центрі штабу АТО повідомили, що в Україні зросла загроза терористичних актів з боку бойовиків. Тож введено додаткові обмеження та посилено фільтраційні заходи.