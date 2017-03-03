18:29
3 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Православний телефон. Грозний Fashion Week
Вєсті Кремля
22:11, 2 березня
Вєсті.UA. У Захарченка весняне загострення маразму. Савченко хоче, щоб до неї торкалися
Вєсті.UA
21:29, 2 березня
Квартирні афери: як вберегтись від шахрайства
ЦРУ
08:17, сьогодні
Випуск новин за 16:00: Відмова від російського антрациту. Відсторонення Насірова
Випуск новин
17:50, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Україна
ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Нардеп про Насірова: інформація, що медики рятують його життя – повна брехня

17:16, сьогодні 878 Читать новость на русском
Нардеп не вірить, що Насіров справді хворий
Нардеп не вірить, що Насіров справді хворий / Dt.ua

Нардеп від "Самопомочі" Андрій Журжій відвідав столичну лікарню "Феофанія", де зараз перебуває відсторонений від посади глава ДФС Роман Насіров і розповів, що насправді робили лікарі та як себе почував посадовець.

Про це повідомлє "Новое Время".

Журжій вважає, що Насірову допомагатимуть уникнути відповідальності.

Те, що відбувалося вчора, 2 березня, у лікарні – підтвердження тому. Було чітко видно, що лікарі його захищають. Я прибув туди буквально за 5-10 хвилин після того, як зайшла реанімація його рятувати. Піднявшись на другий поверх, де палата, пересвідчився, що ніякої позаштатної ситуації немає, лікарі і медсестри – спокійні. Коли я став це знімати на відео, почався скандал. Почалися дзвінки керівнику ДУС (Державне управління справами). Плюс головний лікар реанімації пішов у палату, повідомив про все Роману. Було чути, як вони розмовляють,
– розповів нардеп.

Журжій повідомив про побачене представникам Національної антикорупційної прокуратури, які прибули у лікарню для вручення підозри Насірову, що той насправді не є у важкому стані і, що він при тямі.

Я повідомив співробітникам НАБУ, які були на першому поверсі, що бачив – Насіров притомний. І інформація, що медики рятують його життя – повна брехня. Після цього вони піднялися і почали вчиняти слідчі дії,
– додав нардеп.

На його думку, Насірова рятуватимуть спершу в лікарні, а далі і в судах.

Читайте також: Насіров перебуває у "медикаментозному сні", – адвокат

"Це гарний виклик для НАБУ і САП. Хороша можливість довести, що вони вміють не тільки розслідувати, а й доводити справи до кінця. Так, від них не залежить, що буде в судах. Тому ми маємо все ж створити Антикорупційний суд. Але в будь-якому разі, все списувати на суди не можна. Має бути позиція настільки аргументована, щоб жоден суд не мав змоги звільнити від покарання. Плюс є підтримка суспільства", – резюмував Журжій.

Нагадаємо, 2 березня НАБУ провело обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі ДФС, у рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти народного депутата Олександра Онищенка. Роман Насіров неодноразово викликався на допит у цій справі, що сам підтверджував нещодавно в одному з інтерв’ю.

Сьогодні, 3 березня, уряд відсторонив Насірова від виконання службових обов'язків на час проведення розслідування.

Теги: Україна Політика Роман Насіров НАБУ Затримання Насірова
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
У Молдові спіймали бойовика з банди "Мотороли"
 17 грудня 2016 , 00:42
Балчун показав, чим займається в лікарні
 24 лютого , 12:37
11 арештованих в Сімферополі кримських татар не виходять на зв'язок
23 лютого , 14:55
Що подарувати на 8 березня: топ ідеї made in Ukraine
сьогодні , 21:04
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук