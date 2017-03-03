Нардеп про Насірова: інформація, що медики рятують його життя – повна брехня

Нардеп від "Самопомочі" Андрій Журжій відвідав столичну лікарню "Феофанія", де зараз перебуває відсторонений від посади глава ДФС Роман Насіров і розповів, що насправді робили лікарі та як себе почував посадовець.

Про це повідомлє "Новое Время".

Журжій вважає, що Насірову допомагатимуть уникнути відповідальності.

Те, що відбувалося вчора, 2 березня, у лікарні – підтвердження тому. Було чітко видно, що лікарі його захищають. Я прибув туди буквально за 5-10 хвилин після того, як зайшла реанімація його рятувати. Піднявшись на другий поверх, де палата, пересвідчився, що ніякої позаштатної ситуації немає, лікарі і медсестри – спокійні. Коли я став це знімати на відео, почався скандал. Почалися дзвінки керівнику ДУС (Державне управління справами). Плюс головний лікар реанімації пішов у палату, повідомив про все Роману. Було чути, як вони розмовляють,

– розповів нардеп.

Журжій повідомив про побачене представникам Національної антикорупційної прокуратури, які прибули у лікарню для вручення підозри Насірову, що той насправді не є у важкому стані і, що він при тямі.

Я повідомив співробітникам НАБУ, які були на першому поверсі, що бачив – Насіров притомний. І інформація, що медики рятують його життя – повна брехня. Після цього вони піднялися і почали вчиняти слідчі дії,

– додав нардеп.

На його думку, Насірова рятуватимуть спершу в лікарні, а далі і в судах.

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"Це гарний виклик для НАБУ і САП. Хороша можливість довести, що вони вміють не тільки розслідувати, а й доводити справи до кінця. Так, від них не залежить, що буде в судах. Тому ми маємо все ж створити Антикорупційний суд. Але в будь-якому разі, все списувати на суди не можна. Має бути позиція настільки аргументована, щоб жоден суд не мав змоги звільнити від покарання. Плюс є підтримка суспільства", – резюмував Журжій.

Нагадаємо, 2 березня НАБУ провело обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі ДФС, у рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти народного депутата Олександра Онищенка. Роман Насіров неодноразово викликався на допит у цій справі, що сам підтверджував нещодавно в одному з інтерв’ю.



Сьогодні, 3 березня, уряд відсторонив Насірова від виконання службових обов'язків на час проведення розслідування.