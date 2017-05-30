Нардеп "провчив" у Європі таксиста, що роз’їжджав з георгіївською стрічкою

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Неприємний випадок трапився із народним депутатом Володимиром Ар'євим у Празі. Коли він викликав Uber, до нього приїхав таксист з георгіївською стрічкою.
На прохання нардепа зняти георгіївську стрічку таксист навідріз відмовився.
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Однак, Ар'єв не розгубився і пригрозив водію поставити "1 зірочку". Після цього таксист одразу ж зняв цей символ "руського мира" і тільки додав: "Можна "Слава Україні" говорити не буду".
"Принциповий такий. І як він здогадався звідки я? "Одиницю" йому вліпив. Принципово", – додав нардеп.