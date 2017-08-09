Нардеп розповіла про можливий наступ Росії на Одещину

Останні дії та заяви у російських ЗМІ вказують на можливість військового вторгнення на територію України з південного регіону.

Про це повідомила нардеп, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Ірини Фріз на своїй сторінці у Facebook.

"Останнім часом з боку самопроголошеної невизнаної "Придністровської молдавської республіки" продовжують надходити нездорові сигнали, що, зокрема, вказують на фактичні дії її з виходу з мирної угоди та іншого бачення змісту міжнародних документів з придністровського врегулювання", – йдеться у повідомленні.

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Вона зазначила, що одразу після того, як влада "Придністров'я" порушила питання використання прапору РФ як державного, так званий "голова уряду" Олександр Мартинов заявив про наміри Тирасполя легітимізувати інститут судових виконавців РФ на території "ПМР".

Таким чином, ми є свідками послідовних кроків ПМР за мовчазної згоди Кремля на аншлюс з РФ. Політика Тирасполя свідчить про чергове порушення міжнародних угод з боку Росії,

– пояснила Фріз.

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У зв'язку з цим депутат звернулась до секретаря РНБО Олександра Турчинова з пропозицією мінімізувати загрозу з боку РФ, яка може використати території "Придністров'я" для наступу на Одещину.

Звертає на себе увагу поява у Росії окремих матеріалів, шо розглядають плани проведення наступальної операції на південній ділянці Одеської області, висадки російського десанту з метою організації "коридору" до ПМР,

– підкреслила політик.