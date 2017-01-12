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Нардеп розповів подробиці нічного "бунту" в СІЗО

08:37, сьогодні 31311 Читать новость на русском
Суд над бійцями
Суд над бійцями "Торнадо" / .slovoidilo.ua

Інцидент з бійцями розформованого батальйону "Торнадо" в Лук'янівському СІЗО стався через те, що після повернення з суду бійці виявили посилення режиму їх утримання в ізоляторі.

Про це розповів народний депутат Ігор Мосійчук в ефірі одного з телеканалів.

"Коли привезли бійців "Торнадо" з суду їх закрили в камери, де утримуються ув'язнені в той час, поки в їх основних камерах проводиться обшук. До "торнадовців" підійшов один з представників адміністрації, контролер. Він сказав, що поки вони були на суді з їхніх камер вилучили спортивний інвентар. І, до того ж повісили так звані "баяни" – додаткові решітки, які практично перекривають доступ світла в камеру. у відповідь на це, один з ув'язнених, з позивним "Ахіллес" почав відрізати собі вухо. По суті його відрізав і кинув їм у цього співробітника тюремної адміністрації", – розповів про конфлікт Мосійчук.

Він також додав, що співробітники СІЗО не спробували надати допомогу травмованій людині – вони втекли в зброярки і там закрилися. А один з них, побачивши кров знепритомнів.

"Тут почалися чутки, що СІЗО захопили, співробітників адміністрації захопили. Це нічого не відповідає дійсності", – наголосив нардеп.

За його словами, вухо ув’язненому пришили та повернули його в СІЗО.

Нагадаємо, ввечері 11 січня, що у Києві напали на охорону Лук’янівського СІЗО.

Згодом стало відомо, що між бійцями "Торнадо" та конвоєм виник конфлікт у будівлі СІЗО. Один з ув'язнених відрізав собі вухо.

Теги: Україна СІЗО Ігор Мосійчук Київ Затримання бійців "Торнадо"
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