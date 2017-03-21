Нардеп вказав на "репутаційний суїцид" стратегів Банкової

Стратеги Банкової прорахувалися, намагаючись знищити Національне антикорупційне бюро, та влаштували майстер-клас з репутаційного суїциду.

Таку думку висловив народний депутат Сергій Лещенко.

Вони прорахувалися втретє – і кожного разу кандидатура Найджела Брауна набирає ще менше голосів. Вперті, але безглузді спроби знищити НАБУ руками аудитора завершуються лише новими скандалами та іміджевими втратами для особисто президента Порошенка,

– сказав нардеп.

За його словами, щоб реабілітуватися, Банкова придумала "геніальний" крок – внести американця Роберта Сторча за квотою президента.

Найбільш ошуканими має відчувати себе та "піхота" БПП, яка йшла на повідку в Банкової та, всупереч національним інтересам та власному іміджу, валила Сторча як "профнепридатного". Петро Порошенко загнав сам себе в ситуацію, коли немає позитивного виходу із ситуації, бо в щирість ігри більше не повірить ніхто,

– підсумував Лещенко.

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