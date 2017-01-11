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Нардеп заявила, що в Україні випадково ліквідували податкову міліцію

23:24, 10 січня 475 Читать новость на русском
Тетяна Острікова
Тетяна Острікова / Фото з соцмереж

Згідно зі змінами до податкового кодексу з 1 січня податкова міліція опинилася поза законом.

Про це написала нардеп Тетяна Острикова.

Вона пояснила, що норма про ліквідацію податкової міліції мала вступити в силу разом з новим законом про створення фінансової поліції.

В законопроекті змінили номер пункту про податкову поліцію, а в перехідних положеннях, які стосуються набрання чинності відповідними нормами – номер змінити забули. І виходить, що пункт 134 про виключення з Податкового кодексу розділу ХVІІІ – 2 "Податкова міліція" набрав чинності,
– написала нардеп.

На думку Острикової, наразі є два варіанти виходу із ситуації.

Перший – отримати певне роз'яснення (на мою думку, сумнівне з точки зору правової чистоти) про те, що це технічна помилка і пункт 134 закону має набути сили разом з відповідним законом про створення фінансової поліції. Другий – внести зміни в Податковий кодекс, пройшовши через процедуру розгляду законопроекту, передбачену Законом України "Про Регламент",
– написала нардеп.

Проте вона додала, що є і третій варіант.

Якщо з Божою поміччю сталася така "прикра" помилочка, треба використати момент для розгляду та ухвалення нового закону про створення фінансової поліції. Це до речі і на виконання Коаліційної угоди, і перед МВФ вже прострочене зобовязання. І законороект відповідний номер 4228 про фінансову поліцію вже давно підготовлено і внесено в Парламент!
– додала нардеп.

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Теги: Україна Політика Податки
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