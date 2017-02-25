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Нардеп зізналась, що її неповнолітня донька теж була в грі з "синіми китами"

16:10, сьогодні 1884 Читать новость на русском
Доньці Вікторії Сюмар 14 років
Доньці Вікторії Сюмар 14 років / Українське фото

Депутат від "народного фронту" Вікторія Сюмар розповіла, що її 14-річна донька також була зареєстрована у так званих "групах смерті".

Про це нардеп написала у своєму Facebook.

Історія про "синіх китів" видається дивною, якщо вдома немає дітей підлітків. А коли твоя 14-річна донька каже, що півкласу "в грі", і що їй щойно адмін пристала завдання взяти лезо і на руці вирізати 4.20... – не смішно. Звернулися в поліцію,
– написала Сюмар.

Як зазначила Сюмар, адмінами у таких групах були студенти медуніверситету, які в такий спосіб проводили психологічні експерименти.

Нагадаємо, ввечері 24 лютого стало відомо про те, що вдалось затримати адміністраторів, які координували роботу так званих "груп смерті" в соціальних мережах.

Проте згодом з’явилась інформація, що їх відпустили.

Читайте також: Як в Україні борються з смертельною грою "Синій кит"

Теги: Україна Самогубство Інтернет Народний фронт
Джерело: 24 Канал
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