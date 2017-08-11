Нардепа із БПП затримали на Львівщині: кажуть, сів нетверезим за кермо

Поліцейські на Львіщині зупинили автомобіль, за кермом якого перебував народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Андрій Антонищак.

Як інформує "Варта-1", інцидент трапився у п'ятницю у Кам'янка-Бузькому районі на Львівщині.

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За інформацією видання, Антонищак перебував за кермом автомобіля Audi A5.

На фото, яке оприлюднили в спільноті, видно автомобіль цієї марки, а неподалік від нього авто патрульної поліції.

В Кам’янко-Бузькому районі сьогодні затримали депутата верховної ради Антонищака А.Ф на авто Audi ВС0099ЕС, в стані алкогольного сп’яніння, оформлено за ч. 1 ст. 130 КУпАП,

– повідомив керівник спільноти "Варта-1" Ігор Зінкевич.

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Підтвердження цієї інформації з інших джерел поки немає.

Довідка: Андрій Антонищак був обраний до Верховної Ради VIII скликання за списком партії "Блок Петра Порошенка", в якому йшов під 39-м номером.



У парламенті є головою підкомітету з питань правового забезпечення діяльності митних органів Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики.



Антонищак родом з Нового Роздолу Львівської області.