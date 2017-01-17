Нардепи не зуміли підняти собі зарплату

Парламентарі не змогли прийняти власний кошторис на 2017 рік, яким передбачалося і збільшення зарплат нардепам.

Постанова не набрала необхідних 226 голосів.

Перед початком голосуванням у залі виникла дискусія щодо доцільності підняття зарплат народним депутатам.

При цьому спікер Ради Андрій Парубій заявив, що вже кілька років Рада не приймала свого фінансового документу.

Вітаю регламентний комітет, що цього року спільно з апаратом вони підготували фінансовий документ, щоб не в ручному режимі, через розпорядження регламентного комітету і голови відбувалося фінансування Верховної Ради, а через постанову,

– пояснив Парубій.